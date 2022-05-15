VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Menderesler helikopterden görüntülendi
Arabesk gecesi
Ceylan Monroe
Çocuklar Eser'e benziyor
hapsi istendi
Caz rüzgarı
İyilik'in Çiçek'i
Disney güzelleri
Enver Paşa oldu
10 bin kişilik koro
Ferrari'den tramvay'a transfer!
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi
ABD'nin hegemonya siyasetinin sonu mu?
Irak'ta hükümet çıkmazı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, hava yolundaki yük trafiğinde çıtayı yükseltti
SGK nisan dönemi fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı
Aramco'nun net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 82 arttı
5 soruda ABD'nin 50 yıl önce Japonya'ya iade ettiği Okinawa Adası'ndaki üsleri
Meclis bu hafta ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi için mesai yapacak
Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
Bakan Kurum: Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık
MİT'ten Kobani'de operasyon!
15 Mayıs 2022 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 11:16:00

Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), gübre üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin ölmesi ve 17 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan işletme müdürü tutuklandı.

Gübre fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısından zehirlenen Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit'in (44) hayatını kaybetmesi ve 17 kişini de hastaneye kaldırılmasına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı zamanda fabrikanın ortağı olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya OSB'de gübre üretilen bir fabrikada 13 Mayıs'ta henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana gelmiş, rahatsızlanan çalışanlar hastaneye kaldırılmıştı. Hastane kaldırılan 19 çalışandan 2'si yaşamını yitirirmiş, 2'si yoğun bakında tedaviye alınmış, 15'i ise taburcu edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında işletme müdürü gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Gübre fabrikası Antalya OSB gaz sızıntısı
Şampiyonluk sahnesi

Şampiyonluk sahnesi
Dizide kadına şiddete hayır!

Dizide kadına şiddete hayır!
Patron teftişte

Patron teftişte
Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor

Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor
Hollywood yıldızı benzetmesi

Hollywood yıldızı benzetmesi
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Taraftarın isteğini geri çevirdi

Taraftarın isteğini geri çevirdi
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX