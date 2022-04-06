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06 Nisan 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 10:00:00

Gaz sahasında mayın alarmı! Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemileri bölgede

Kaynak: Yeni Şafak

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Donanma, doğal gaz arama ve sondajı yapan Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemilerini Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e bırakılan mayınlardan korumak için teyakkuza geçti. Gaz sahaları çembere alınırken, mayın devriyesine başlandı. Deniz karakol uçakları da Sakarya Gaz sahasında keşif ve gözetleme faaliyetlerine başladı.

Donanma, doğal gaz arama ve sondajı yapan Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemilerini Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e bırakılan mayınlardan korumak için teyakkuza geçti. Gaz sahaları çembere alınırken, mayın devriyesine başlandı

Savaş sırasında bırakılan mayınlar büyük risk oluştururken, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı.

DÖRT GEMİ KARADENİZ'DE

Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya Gaz Sahası'nda da endişeye neden oldu. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros Sakarya Gaz Sahası'nda aktif görevde. Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni sondaj gemisi de Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.

DONANMA TEYAKKUZDA

Karadeniz'de gaz arama ve sondaj faaliyetleri yapan gemiler ve çevre hattının güvenliği için Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alındı.

HAVADAN ÇEMBERE ALINDI

Bölgedeki güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Olası mayın tehdidine karşı deniz karakol uçakları Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor. Deniz Kuvvetleri keşif uçakları bölgeyi anlık tarıyor. Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı. Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

Etiketler : Fatih Kanuni Yavuz ve Barbaros gemileri Rusya-Ukrayna savaşı Sakarya Gaz Sahası
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