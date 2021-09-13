Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

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13 Eylül 2021 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 11:51:00

Gara'ya nokta operasyonu! 'Cevher' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Ekinci, Gara'da etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de düzenlenen PKK/KCK eylemlerinde yer alan Ekinci, 2011'de Irak'a geçerek terör faaliyetlerini sürdürdü.

Daha sonra Irak'ın Zagros bölgesi ve Kandil'de sözde örgüt yöneticilerinin yardımcılığını yapan Ekinci, 2020'de terör örgütüne darbe vuran operasyonların ardından Gara'ya geçti.

Kandil ve Sincar'da terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin iletişimini sağlayan Ekinci, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit tsk pkk terörist
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