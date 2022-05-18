Gara'ya MİT destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.