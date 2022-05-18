VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Uzman ve başöğretmenlik için yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gara'ya MİT destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güney Kafkasya sorunlarının çözümünde yeni uluslararası sistem arayışları
Bakan Soylu: Bir baron daha içeride
9 yıl sonra ilk! Mısır'a gidiyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var
Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız
AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsveç, NATO'ya katılmak için Türkiye'nin endişelerini gider...
TRT, 19 Mayıs'ı özel içeriklerle kutlayacak
'Yılmaz Erbek Apartmanı' davasında 'reddi heyet' talebi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan noktayı koydu
Rusya resmen açıkladı! F-35'in korkulu rüyası olacak
ABD'de 7 lobi Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı
Murat Ongun kızağa çekildi
Fuat Oktay'dan CHP'ye sert sözler
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
Ukrayna'nın Kuhari köyü sakinleri: Köyümüzü savaş sonrası yeniden inşa edeceğiz
Elektrik-elektronik sektöründen nisanda 1,4 milyar dolarlık ihracat
Trafikte 2021 bilançosu
18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:51:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:51:00

Gara'ya MİT destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB SİHA İHA
PERİŞAN MUTLULUK

PERİŞAN MUTLULUK
Caz rüzgarı

Caz rüzgarı
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Kutlamada aşk çıktı

Kutlamada aşk çıktı
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek
GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU

GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU
Ceylan Monroe

Ceylan Monroe
Gençlik festivali

Gençlik festivali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX