PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

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25 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00

PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı PKK Irak Gara PKK/KCK
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