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29 Aralık 2021 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:21:00

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

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