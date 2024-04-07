Gara ve Metina'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam!" notuyla paylaştı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."
Tüm gücümüzle mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve... pic.twitter.com/ANyp0TNc1V
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