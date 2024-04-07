VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
E-ticarete bayram dopingi
Enerjide veriler milli yazılımlara emanet
Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
Otomotiv sektöründen mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat
Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, 'silahım kontrolsüzce patladı' dedi
YÖK, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere "belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı" verildiği iddialarını ...
07 Nisan 2024 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 10:57:00

Gara ve Metina'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam!" notuyla paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."

Etiketler : milli savunma bakanlığı metina gara terörist hava harekatı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX