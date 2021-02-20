Gara sonrası Kandil'de büyük panik!
Gara operasyonu Murat Karayılan'ın uykusunu kaçırdı! PKK'dan ‘hezimete uğradık' itirafı. Tepkinin çığ gibi büyüdüğü PKK'da uykular kaçtı, yöneticiler yeni talimatlar gönderdi.
Terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan, Gara'ya 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Gruplarımızla irtibat koptuğundan öldüklerini düşünüyoruz" dedi:
BAŞARILI OLDULAR: "Yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. 4 gün yoğun bombardıman vardı. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış özel bir saldırıdır. İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır."
13 REHİN: "Siyani'de askerlerin tutulduğu kampa karadan girmeye çalışılmıştır. Hiç kimse günlerce süren bu çatışma ortamında, rehinelerin sağlam muhafaza edilebileceğini iddia edemez."
İKİ PKK'LI BİZİ SATTI: Terörist başı, Türk askerinin yakaladığı 2 teröristin kendilerini sattığını iddia ederek şöyle konuştu: "13 rehinenin olduğu mağarada Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile 6 kişi daha öldü. 4. günde iki kişinin askerlerin eline geçmesinden sonra mağaraya girilmeye çalışılmıştır."
YOĞUN GAZ: "2 kişinin düşmanın eline geçmesi ardından Türk ordusu yoğun gaz kullanmıştır."
BOĞAZİÇİ'NE SELAM: "Eylemcileri selamlıyorum. Onların geliştirdiği eylemler çok anlamlıdır. Türkiyeli devrimci-sosyalist gençliğe dönük inancımız hiçbir zaman kopmamıştır."
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