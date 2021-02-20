Gara sonrası Kandil'de büyük panik!

Terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan, Gara'ya 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Gruplarımızla irtibat koptuğundan öldüklerini düşünüyoruz" dedi:



BAŞARILI OLDULAR: "Yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. 4 gün yoğun bombardıman vardı. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış özel bir saldırıdır. İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır."

13 REHİN: "Siyani'de askerlerin tutulduğu kampa karadan girmeye çalışılmıştır. Hiç kimse günlerce süren bu çatışma ortamında, rehinelerin sağlam muhafaza edilebileceğini iddia edemez."

İKİ PKK'LI BİZİ SATTI: Terörist başı, Türk askerinin yakaladığı 2 teröristin kendilerini sattığını iddia ederek şöyle konuştu: "13 rehinenin olduğu mağarada Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile 6 kişi daha öldü. 4. günde iki kişinin askerlerin eline geçmesinden sonra mağaraya girilmeye çalışılmıştır."

YOĞUN GAZ: "2 kişinin düşmanın eline geçmesi ardından Türk ordusu yoğun gaz kullanmıştır."

BOĞAZİÇİ'NE SELAM: "Eylemcileri selamlıyorum. Onların geliştirdiği eylemler çok anlamlıdır. Türkiyeli devrimci-sosyalist gençliğe dönük inancımız hiçbir zaman kopmamıştır."

Akşam