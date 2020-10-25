25 Ekim 2020 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 11:37:00
Gara bölgesine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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