Galatasaray yıldız futbolcusuna veda etti

Galatasaray Nagatomo'ya veda etti!
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Trabzonspor mücadelesine hazırlanan Galatasaray'da, duygusal anlar yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile son kez antrenmana çıkan Yuto Nagatomo'ya veda edildi. Japon yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki sol beke, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları destek oldu.
Takımıyla son antrenmanında göz yaşlarına hakim olamayan Nagatomo, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı ile olacak, her şey için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Nagatomo, sarı-kırmızılı formayla 65 maça çıkarken, 3 gol atmayı başardı. Japon oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı.
Yuto Nagatomo, antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesisten ayrıldı.
- Bakan Soylu duyurdu! Başkan Erdoğan'dan 50 ev ücretini bağışladı
- Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
- Ümit Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi: İş bulamıyorum ama eski halime dönecek değilim
- Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçakça paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 1'i tutuklandı
- Bakan Soylu duyurdu... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu
- Bakan Albayrak'a sosyal medyadan saldıranlardan biri firari FETÖ sanığı çıktı