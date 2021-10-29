VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
ABD'nin 29 Ekim mesajı!
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
Bakan Kurum: Yeni kararlar uluslararası iş birliğini pekiştirecektir
Fransa'nın gücü kırılacak! Türkiye'nin de etkisi artacak
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
Koku takıntısı varmış
Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti
Minik Ayşenur hayata mutlu gözlerle bakacak
Evliya Çelebi Yolu'nda iki Hollandalı
Ağabeyine özendi dünya üçüncüsü oldu
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Instagramda büyük yenilik: Hikayelerde herkes bağlantı paylaşabilecek
Yunan'dan Türkiye kışkırtması
4 Terörist daha etkisiz hale getirildi
15 milyonluk keyif
‘Annemizi Saklarken' biz!
29 Ekim 2021 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 23:49:00

Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen

Kaynak: AA

ABONE OL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binişiyle başlayan, İstiklal Harbi boyunca Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla verilen büyük mücadeleyi anlatan görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan metin eşliğinde aktarıldı.

Düzenlenen mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.

Etiketler : galata galata kulesi 29 ekim cumhuriyet bayramı
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
Babasının kopyası

Babasının kopyası
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Hatay'da Ceceli izdahamı

Hatay'da Ceceli izdahamı
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
Yıldız'ın favorisi kırmızı

Yıldız'ın favorisi kırmızı
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
İmzayı attı üç klip çekti

İmzayı attı üç klip çekti
Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER