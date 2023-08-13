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13 Ağustos 2023 Pazar 08:33:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 08:33:00

Galata Köprüsü 1. etap bakım çalışmaları için tek yönlü trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA

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Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

Etiketler : galata köprüsü bakım onarım
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