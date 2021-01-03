Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "2021'de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler." dedi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yatığı açıklamada, "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler" dedi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Soylu, "Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi..." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, "Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." ifadesine yer verdi.
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