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08 Mayıs 2022 Pazar 20:38:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 21:54:00

G7 ülkeleri kararını verdi! Rusya'dan petrol ithalatı bitiyor

Kaynak: AA

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G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.

- ABD'DEN RUS TELEVİZYONLARINA YAPTIRIM

Rusya'ya yönelik ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi.

Söz konusu televizyonların ise Channel One Russia, Russia-1 ve NTV Yayın Şirketi olduğu aktarıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı bildirildi.

- G7 ÜLKELERİ RUSYA'DAN PETROL İTHALATINI YASAKLIYOR

Öte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi.

Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

Etiketler : G-7 RUSYA PETROL
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