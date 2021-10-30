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30 Ekim 2021 Cumartesi 19:15:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 19:15:00

G20'de yoğun diplomasi trafiği

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra sırası ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN ROMA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.

BAŞKAN ERDOĞAN DRAGH İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvedeki programı kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki G20 Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN ENDONEZYALI MEVKİİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik zirvedeki görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye dünya liderler g20
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