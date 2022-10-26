VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Çipras'tan 'Türkiye' vurgusu
"Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi
İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşanan çirkin saldırıyı değerlendirdi
Katar, 2022 Dünya Kupası için 'tüm yolları açıyor'
Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1150'nci gününde sürdü
Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası'nda şampiyon oldu
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı
"Önemli bir meslek kuruluşunun başkanının böylesine büyük bir iftiranın tarafı olması meşru değildir"
Acarlar Longozu ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
"Türkiye Yatırım Platformu'nun AB üyelik sürecini başlatmasını umuyoruz"
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi
"Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor"
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı
Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 16:29:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 16:29:00

"Futbolda şike" kumpasında yer alan hakim ve savcıların Yargıtayda yargılanmasına başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle hakkında son soruşturmanın açılması kararı verilen 38 eski savcı ve hakimin Yargıtayda yargılanmalarına başlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklardan Mehmet Erdoğan katıldı. Başka suçtan tutuklu bazı sanıklarla ise bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada, davanın müştekilerinden eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulübün eski yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ve kulübün avukatı Naim Karakaya hazır bulundu.

Daire Başkanı Ali İhsan Öztekin tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından, sanıkların kimlik tespiti yapıldı, savunmalara geçildi.

Sanık eski hakim Ömer Diken, kamuoyunda "futbolda şike" davası olarak bilinen dava kapsamında iletişimin tespiti ve sanıklardan biri hakkındaki tutukluluğunun devamı yönünde karar vermesi sebebiyle yargılandığını söyledi.

Kararlarını, mevcut delil durumuna göre hareket ederek verdiğini, yargısal takdir hakkını kullandığını savunan Diken, hakkında dava açılmasının hukuka uygun olmadığını iddia etti. Diken, örgüt üyesi olmadığını ve örgüt etkisiyle karar vermediğini de iddia etti.

Sanık eski savcı Hüseyin Kaplan da o dönem Aziz Yıldırım'ın avukatı hakkındaki dinleme ve izleme kararı vermesi nedeniyle hakkında dava açıldığını, bunun usul ve yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

Savunmaların ardından diyecekleri sorulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı Karakaya, atılı suçtan doğrudan zarar gördüklerini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Yıldırım ve Ekşioğlu'nun avukatı Mosturoğlu da davada müşteki sıfatıyla yer aldıklarını belirterek, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi ve "katılan" sıfatıyla davaya kabul edilmelerini talep etti.

ARA KARARLAR

Savunma ve beyanların alınmasının ardından Daire Başkanı Öztekin, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, Yıldırım ve Ekşioğlu'nun katılma taleplerinin kabulüne, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün katılma talebinin ise sonraki aşamalarda değerlendirilmesine karar verildi.

Mahkeme, tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Hikmet Şen hakkında zorla getirme, adresinde tespit edilemeyen sanık Mustafa Boz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin Hakimler ve Savcılar Kurulundan sorulmasına karar veren mahkeme, savunmasını hazırlamak için süre isteyen sanıkların taleplerini kabul etti. Davaya, 16 Mart 2023'te devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirmek için dönemin kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği, 3 Temmuz 2011'de de kamuoyunda "futbolda şike" olarak bilinen operasyon ile Yıldırım'ın tutukladığı anlatılmıştı.

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile diğer sanıkların, usulsüz dinleme kararları vererek, soruşturmayı genişletmeye çalıştıkları, uydurma gizli tanık beyanlarını soruşturma dosyası ile irtibatlandırarak kişilerin suçlu olduğu algısını yaratmaya çalıştıkları da iddianamede yer almıştı.

İddianamede sanıkların, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü fetö futbolda şike kumpas
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam

Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam
Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi
12 günde 37 bin kişiyle buluştu

12 günde 37 bin kişiyle buluştu
Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş
Yetersiz bakiye şoku

Yetersiz bakiye şoku
Utangaç bir çocuktum

Utangaç bir çocuktum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX