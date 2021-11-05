05 Kasım 2021 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 14:45:00
'Futbolda şike' kumpası: 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame
Son Dakika Haberleri.. FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.
FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.
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