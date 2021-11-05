'Futbolda şike' kumpası: 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame

'Futbolda şike' kumpası: 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.

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