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08 Eylül 2020 Salı 13:24:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:24:00

Fuhuş operasyonundan aile dramı çıktı! Taksici koca, 1 yıllık eşini fuhşa sürüklemiş

Kaynak: DHA

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Bursa merkezli 4 ilde sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurarak, anlaştıkları kişilerle ilişkiye girdikleri belirlenen hayat kadınlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan15 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar içerisinde evli N.D.'nin (32) hayat hikâyesi ise yürek burktu. 1 yıllık evli N.D.'nin taksici eşi tarafından fuhşa zorlandığı ve randevulara da yine eşi tarafından götürüldüğü ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri ve oturdukları adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz cuma günü, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Antalya ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

FUHŞA ZORLANAN 13 KADIN KURTARILDI

Operasyonda genç kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen Bursa’da 12, İstanbul’da 1, Antalya’da 1 ve Kocaeli’nde 1 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Tehdit ve baskılarla fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı. Operasyonlarda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 uyuşturucu aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek de ele geçirildi. 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİ KOCA, 1 YILLIK EŞİNİ FUHUŞ BATAKLIĞINA SÜRÜKLEDİ

Ahlak Büro ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada çok sayıda sosyal medya hesabı incelemeye alınırken müşteri olduğu tespit edilen 59 kişinin de ifadesi alındı. Operasyon sonucu kurtarılan kadınlardan N.D.’nin emniyetteki sorgusunda verdiği ifadesi kan dondurdu. N.D. ifadesinde Sakarya’da devlet memuru eşinden ayrıldıktan sonra gazinoda çalışmaya başladığını ve bir müşterisinin 10 bin TL vererek sahibi olduğu gazinoda çalışma vaadiyle kendisini Bursa’ya getirdiğini söyledi. Burada kendisinin fuhşa zorlandığını ardından da taksi şoförlüğü yapan E.D. ile evlendirildiğini belirten N.D., 1 yıldır evli olduğu E.D.’nin kendisini para karşılığı başka erkeklere pazarladığını ve randevulara kendisini, eşinin taksiyle götürdüğünü aktardı. Kocaeli’de yaşayan E.D. operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

FUHUŞ OPERASYONUNDAN AİLE DRAMI ÇIKTI

Ayrıca ifadesi alınan kadınlardan F.D.'nin (24) ifadesinde anne-babasının ayrı yaşadığını ve annesi öldükten sonra kalan maaşa babasının el koyduğunu, kendisiyle de ilgilenmediğini belirttiği öğrenildi. Yalnızlığa terk edildiğini ve bir süre sonra uyuşturucu kullanmaya başladığını ifade eden genç kadın, F.D. isimli erkek arkadaşının kendisini 1 buçuk aydır fuhşa zorladığını ve bütün parasına el koyduğunu söyledi.

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