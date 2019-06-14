Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi. Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçirdi. Amacımız, Fuat Sezgin'in çalışmalarını yaygınlaştırmak, kendi yaşamını gençlerimiz için örnek olarak ortaya koymak” dedi.

SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuşan Bilal Erdoğan, vakıf olarak amaçlarının, Müslümanların Batı'daki üretilen bilgiyi almasını, anlamasını ve bunun üzerine eklemeler yapmasını sağlayarak gelecek nesillere bu bilgileri aktarmak olduğunu söyledi.