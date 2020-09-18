Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."
- Bakan Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğine katıldı
- Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı
- Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
- Jandarma, yaylacılara yaylalarda erzak bırakmamaları uyarısını yaptı
- Başkan Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
- Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı