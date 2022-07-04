Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, Şehit Serhat Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diledi.
Fuat Oktay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Serhat Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.''
- Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı
- 'Demir Yumruk' operasyonunda 5 tutuklama
- Yalova'da balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
- Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
- Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli