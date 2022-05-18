Fuat Oktay'dan CHP'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Kafa olarak ilk çağda yaşıyorlar"
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili) Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor.
Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar.
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