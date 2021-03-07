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07 Mart 2021 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 19:53:00

Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fuat Oktay: "Cani ruhlu insanlara aman vermemek adına mücadele vermeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekun mücadele vermeliyiz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz."

Etiketler : Fuat Oktay sosyal medya Kadına yönelik şiddet
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