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04 Kasım 2020 Çarşamba 20:43:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 20:43:00

Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay sosyal medya Hakkari
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