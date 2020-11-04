Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.