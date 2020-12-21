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21 Aralık 2020 Pazartesi 15:42:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 15:42:00

Fuat Oktay kürsüde konuşma yaparken rahatsızlandı... Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı rahatsızlanarak yarım bıraktı. Fuat Oktay yaptığı son dakika açıklamasında sağlık durumu hakkında, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tansiyonu düşmesi sonrası hafif bir rahatsızlık geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı düzenlendi.

Programda kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay fenalaştı. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

FUAT OKTAY SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Fuat Oktay sağlık durumu ile ilgili, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay Necdet Ünüvar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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