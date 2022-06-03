Fransız dergisi haddini aştı!

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta yayınlanan sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point, yeni bir skandala imza attı.

Başkan Erdoğan'ın Putin tarafından Batı'yı bölmek için yönlendirildiğini öne süren Le Point, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatı vurgulayarak Erdoğan'ın tutumunu eleştirdi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan'ın Rusya'ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.

İYİ PARTİ VEKİLİNİN AÇIKLAMALARI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN MAKALEDE

Guillaume Perrier tarafından kaleme alınan makalede İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor" açıklamalarına da yer verildi.