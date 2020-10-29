  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,3193
  • Euro
    9,7464
  • Altın
    499,2490
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Macron'u savundu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
İletişim Başkanlığından 19.23'te İstiklal Marşı çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Fransa'da yeni koronavirüs tedbirleri
Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu
Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Menica nine ile görüştü
Köpek dehşeti! Canlarını zor kurtardılar
Padişah türbeleri için sanduka örtüsü işliyorlar
Giresun'un Pamukkale'si
Anne babalar dikkat! Helikopter ebeveyn olmayın
29 Ekim 2020 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 13:16:00

Fransa'ya "yansıtma" misillemesi

ABONE OL

Taksim'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı katliamlara ilişkin yazı ve fotoğraflar yansıtıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup, İslam karşıtı eylemeler nedeniyle Fransa'yı protesto etti. 

Gruptakiler, yanlarında getirdikleri projektör ile başkonsolosluk binası duvarına Fransa tarihinde yer aldığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıttı.

Eylemin ardından grup olaysız dağıldı.

Etiketler : frasa konsolosluk taksim protesto
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil
Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili

Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER