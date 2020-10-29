Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Taksim'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı katliamlara ilişkin yazı ve fotoğraflar yansıtıldı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup, İslam karşıtı eylemeler nedeniyle Fransa'yı protesto etti.
Gruptakiler, yanlarında getirdikleri projektör ile başkonsolosluk binası duvarına Fransa tarihinde yer aldığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıttı.
Eylemin ardından grup olaysız dağıldı.
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