Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Adana'da kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da sahte Suriye kimliğiyle yakalandı.
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.
AA'nın aktardığı habere göre ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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