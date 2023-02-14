Fransa'dan Türkiye mesajı!

Fransız Bakan: Fransa ve AB Türkiye'nin yanında yer almaya devam edecek

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, ülkesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Boone Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremin korkunç sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için herkesin seferber edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Fransız Bakan, "Hem Fransa hem de Avrupa Birliği yanınızda." ifadesini kullandı.

- DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE TAZİYE ZİYARETİ

Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Colonna'yı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner karşıladı.

Twitter'dan ziyarete ilişkin bir görsel paylaşan Colonna "Bu çok üzücü sınama karşısında,Türk halkına baş sağlığı dileklerimi sunmak için Türk Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladım. Fransa ilk günden sevk ettiği arama kurtarma personeli aracılığıyla yaptığı gibi Türkiye ile dayanışma halindedir ve yardım etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.