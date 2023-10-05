VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'dan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımına savunma
Guterres Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı
Türkiye Münazara Yarışması Gençlerin Yoğun İlgisiyle Başladı
Türkiye'den AP'nin Karabağ kararına kınama: Ciddiye almıyoruz
MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu
Göçmenleri kurtaran STK gemisine İtalya'dan ceza
05 Ekim 2023 Perşembe 20:47:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 20:47:00

Fransa'dan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımına savunma

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Fransa Dışişleri Bakan Catherine Colonna'nın Ermenistan ziyareti sırasında yaptığı skandal Ağrı Dağı fotoğrafı paylaşımını savundu. Legendre, 'Bakan sadece Ermenistan'a dönüşünü kutlamak istedi çünkü daha önce böyle bir fotoğrafı yaptığı bir ziyarette daha paylaşmıştı. Bu konuda herhangi bir belirsizlik olmadığı açık.' dedi.

Legendre, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Dışişleri Bakanı Catherine Colonna X hesabından 'Ermenistan'a döndüm' ifadesini Ağrı Dağı görseliyle paylaştı. Bakan Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a ait olduğu düşüncesinde mi? Ağrı Dağı'nın Türkiye'de olduğunu biliyor mu? Yanlış bilgilendirilmiş olabilir mi? Bunu bilinçli olarak yaptıysa, üst düzey diplomat olarak böyle bir şeyin Türkiye'de çok sayıda kişiyi rahatsız edeceğinin farkında olmayabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Bakan Colonna'nın Ağrı Dağı fotoğrafını Ermenistan'a geldiği sırada uçakta paylaştığını belirten Legendre, "Ağrı Dağı, Erivan'dan bakılınca simgesel bir manzara." ifadesini kullandı.

Legendre, "Bakan sadece Ermenistan'a dönüşünü kutlamak istedi çünkü daha önce böyle bir fotoğrafı yaptığı bir ziyarette daha paylaşmıştı. Bu konuda herhangi bir belirsizlik olmadığı açık. Ermenistan'ın herhangi bir toprak talebi olmadığı için hiçbir şekilde (herhangi bir talebi) tanıma da söz konusu değil. Fransa'nın bu konuda herhangi bir belirsizliği bulunmuyor." iddiasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 3 Ekim'deki ziyareti kapsamında X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullanarak Ağrı Dağı'nı içeren bir görsel paylaşmıştı.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Colonna'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak tepki göstermişti.

Kılıç, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı, Türkiye sınırları içerisinde ve dolayısıyla Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle korkarım ki ya ziyaretinizin amacı konusunda kafanız oldukça karışık ya da acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : FRANSA ERMENİSTAN SKANDAL AĞRI DAĞI
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX