VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Solunum sıkıntısı çeken bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti
ABD'li üst düzey yetkili istifa etti: Bunun parçası olamam
Milli Elektrikli Tren için tarih verildi!
Türkiye'den İsrail'e uyarı: Böyle bir girişimin bedeli ağır olur
Başkan Erdoğan Doha'dan ayrıldı
Fransa'dan Hamas kararı: Gazze sorumlusu Sinvar'ın mal varlıkları donduruldu
05 Aralık 2023 Salı 14:39:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 14:39:00

Fransa'dan Hamas kararı: Gazze sorumlusu Sinvar'ın mal varlıkları donduruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hamas'ın önde gelen liderlerinden, Gazze sorumlusu Sinvar'ın elinde bulunan ya da kontrol ettiği fonlar ve ekonomik kaynaklar 6 ay süreyle donduruldu.

Fransa'da hükümet, geçen haftalarda da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.

Etiketler : fransa hamas mal varlığı
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX