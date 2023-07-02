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02 Temmuz 2023 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 14:20:00

Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

Kaynak: AA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma açıldı.

Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazıldı.

Etiketler : istanbul cumhuriyet başsavcılığı fransa türkiye sosyal medya paylaşım soruşturma
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