VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü
AKINCI TİHA Tekirdağ'dan Bakü'ye 2 bin kilometre uçtu
Türkiye'de yeni vaka sayısı açıklandı!
Fransa'da rahatsızlanan çocuğun tedavisi Türkiye'de yapılacak
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
ABD'yi hortum vurdu: Acil durum ilan edildi
Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
Başkan Erdoğan: Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok
TTB'den 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması
Bakan Soylu: Dünya'nın en güvenli pasaportunu yapıyoruz
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Rusya, Biden'ın ülkeye girişini yasakladı
Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
'FETÖ'nün yeniden yapılanması'nda 24 zanlının 15'i tutuklandı
TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
"Rusya, Moldova'ya güvenlik tehdidi oluşturuyor"
12 terörist daha etkisiz hale getirildi
Meşhur fotoğraf NFT'ye dönüştürüldü
İsveç Başbakanından 'YPG/PKK'yla ilişkileri geliştirme anlaşması'
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rusya, Finlandiya'ya gazı kesti
21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:14:00

Fransa'da rahatsızlanan çocuğun tedavisi Türkiye'de yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Çocuğun tedavisi Bursa'da yapılacak.

Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı solunum durması sonucu beyni oksijensiz kalan 5 yaşındaki A.Ö., Strazburg Hautepierre Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilen ambulans uçağa alınan çocuk, Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.

Burada ambulansa konulan A.Ö, tedavisinin devam edeceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Etiketler : Bursa Fransa Sağlık Bakanlığı
‘Aşık olursam saklamam'

‘Aşık olursam saklamam'
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
Bir Demet gördüm sanki!

Bir Demet gördüm sanki!
Sporcu Hande

Sporcu Hande
Kendi şarkılarımdan başka okumam

Kendi şarkılarımdan başka okumam
‘Emanet' dizisinde yer almayacak

‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Caner'e karşı ön yargılıydım

Caner'e karşı ön yargılıydım
Kıvanç bir numara

Kıvanç bir numara
Tarihi filmde sete paydos!

Tarihi filmde sete paydos!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX