Fransa'da rahatsızlanan çocuğun tedavisi Türkiye'de yapılacak
Kaynak: AA
Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Çocuğun tedavisi Bursa'da yapılacak.
Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı solunum durması sonucu beyni oksijensiz kalan 5 yaşındaki A.Ö., Strazburg Hautepierre Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilen ambulans uçağa alınan çocuk, Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.
Burada ambulansa konulan A.Ö, tedavisinin devam edeceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
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