VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İBB'ye alınan personellerden 577'sinin terör kaydı var"
MSB: 3 askerimiz şehit oldu
Dünya devinde üretime "çip" arası
Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
Türkiye'nin TF-X uçağı hem ABD hem Rus teknolojisini bir araya mı getirecek?
Türkiye'den bölgenin geleceği için kritik adım!
Memurlara güzel haber! 3'lü zam geliyor! Zam hesabı değişti
Paris'te göçmenlere kılıçlı saldırı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi
Putin istediğini aldı! Biden'dan 'geri adım' sinyali!
1 PKK'lı terörist teslim oldu
Türk SİHA'ları ile ilgili yeni iddia: Komşuya satılabilir
"Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor"
Aselsan'dan milyon dolarlık anlaşma! Yurt dışına satılacak
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!
Bakan Soylu fotoğrafla yüzlerine vurdu
ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" tehdidi!
Gümüşhane ve Trabzon'un sınırlarına ilişkin yeni karar
Ermenistan ateşle oynuyor
Türkiye'ye petrol müjdesi! Hedef günde 65 bin varil
"Türkiye bize daha yakın"
MTV'de yeni oranlar belli oldu!
Şam'ın hedefi YPG
09 Aralık 2021 Perşembe 14:24:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 14:24:00

Fransa'da ırkçı saldırı... Parkta uyuyan göçmenlere kılıçla saldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Paris'teki Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenlere dün ırkçı bir saldırı meydana geldi. Kılıç darbeleriyle uyuyanlara saldıran kişi ve olay hakkında soruşturma açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin göçmenleri kılıçla yaraladığı "ırkçı" saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.

Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenler, dün, uyudukları vakitte bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı.

Saldırgan kılıcıyla göçmenlerin çadırlarını kesmeye başlayınca kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.

Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı "ırkçı" olarak niteledi.

Saldırganın "Yabancılardan bıktık" diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında "kasıtlı şiddetten" soruşturma başlatıldı.

Calais kentinde de daha önce, İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin ellerinde bıçaklarla kestiği anlar görsellere yansımıştı.

Görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.

Etiketler : Fransa Calais kenti Bercy Parkı
Saba 51 oldu

Saba 51 oldu
Modayı sevdi

Modayı sevdi
Sevgili desteği

Sevgili desteği
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Aşk güzel bir şey

Aşk güzel bir şey
Ayrılığı Miami'de atlatıyor

Ayrılığı Miami'de atlatıyor
Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte
Aşıkken çok mutluyum

Aşıkken çok mutluyum
Modaya uydu

Modaya uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER