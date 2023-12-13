Fransa'da Düzenlenen Türk Gastronomisinin 100'ü Etkinliğinde Misyon Şefleri ve Diplomatlar Bir Araya Geldi

Strazburg Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliğinin ev sahipliği yaptığı ve Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder ile T.C. Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi'nin iştirak ettiği programa parlamenterler, büyükelçiler, milletvekilleri, hukukçular, davetliler ile Türkiye'den basın mensupları katıldı.

İrlanda, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Lüksemburg, Azerbaycan, İngiltere, Kosova ve diğer birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin bulunduğu programın menüsünde gastrodiplomasi vardı.

Türk kahvesi ile Türk mutfağının tatlılarını sevdiğini ve Türk mutfağını oldukça yakından tanıdığını ifade eden Avrupa Konseyi Nezdinde İsviçre Daimî Temsilcisi Claude Wild, bu tür kültürel diplomasi etkinliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurguladı.

Programda Türk gastronomisinde ön plana çıkan çay, kahve ve fındık başta olmak üzere çeşitli yiyeceklerin yer aldığı sergi, gastronomi atölyesi ve Türkiye'nin dört bir yanından 80'e yakın lezzetin ikram edildiği resepsiyon düzenlendi.

Programın açış konuşması, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder tarafından gerçekleştirildi.

Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder, yaptığı konuşmada "Bu etkinlikte, küratör Mehmet Aslan'ın seçkisi ile 42 değerli Türk fotoğraf sanatçısının objektifinden Türkiye'nin farklı coğrafyalarından derlenen 80'den fazla görsel sanat eserinin yer aldığı sergi bulunuyor. Bu sergi, topraktan sofraya uzanan bir yolculukla Türk yemek sanatını ve kültürünü âdeta resmediyor." ifadelerini kullandı.

Golder, "Türk mutfağı, sadece lezzetleriyle değil aynı zamanda paylaşma kültürüyle de öne çıkar. Bu etkinlikte bulunan her bir davetli bizim değerli misafirimizdir. Türk kültüründe misafire büyük değer verilir, yemeklerin en güzeli misafire ikram edilir. Misafir sofraları, Türk misafirperverliğinin en güzel simgesidir. Bu sadece bir ziyafet değil, aynı zamanda bir paylaşma ve bağ kurma ritüelidir. Biz de aynı vesile ile sizlerle burada buluşmayı, paylaşmayı arzu ettik ve sizlere çeşitli lezzetlerden oluşan ikramlıklar hazırladık. Paris Yunus Emre Enstitüsüne etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde bulunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Paris Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Celine Aydın ise yaptığı açıklamada "Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi alanında yaptığı önemli projeler arasında bulunan Türk gastronomisi faaliyetleri kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle Avrupa'nın başkenti statüsünde olan Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi ve İnsan Hakların Mahkemesi gibi stratejik kuruluşların bulunması ve bünyesinde görev yapan farklı ülke temsilcileri, bürokrat, parlamenter, milletvekillerine yönelik oldukça üst düzey bir topraktan tabağa Türk mutfağının tanıtımı üzerine en ince ayrıntının düşünülerek hazırlandığı etkinlikte katılımcıların hayran bakışları ve beğenileri dikkatimizi çekti." diye konuştu.

Programın devamında küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği "Gastronomi Fotoğraf Sergisi"nde 42 Türk fotoğrafçısının 80 eseri sergilendi.

TÜRK MUTFAĞI ATÖLYESİ İLGİ ODAĞI OLDU



"Türk Gastronomisinin 100'ü" programının gastronomi atölyesinde ise Türk mutfağından sarma, çiğ köfte ve kumda Türk kahvesinin uygulamalı olarak hazırlanmasının ardından davetlilere ikram edildi.

Birbirinden özel lezzetlerin ikram edildiği gastronomi atölyesi, davetlilerin ilgi odağı oldu. Baklavadan sarmaya, dolmadan mantıya kadar Türkiye'nin yedi farklı bölgesinden ikram edilen yemekler davetlilerin damaklarında iz bıraktı.

Programda ayrıca Türk müzisyen Caner Sezgin tarafından kanun ve ud eşliğinde "Türk Müziği" adlı resital verildi.