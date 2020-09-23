Fransa'da ırkçı hastane!

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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:41:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 15:41:00

Fransa'da bir çocuk hastanesine ''yabancı ayrımcılığı'' suçlaması

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir çocuk hastanesinin, işe alımlarda Afrika, Karayip ve Kuzey Afrika kökenlilere karşı ayrımcılık yaptığı iddia edildi. Hastane yönetimi ise iddiaları reddetti.

Mediapart’ın özel haberine göre, Robert-Debre Üniversite Hastanesinde haziran ayından bu yana, yönetimin son 10 yılda çok az sayıda Afrika, Karayip ve Kuzey Afrika kökenli çalışan aldığı konusu gündemde.

Yaz ayları boyunca hastanenin koridorlarına, söz konusu suçlamaların yer aldığı isimsiz broşürler bırakıldı, hastane yönetimine elektronik postalar atıldı.

15 birimde doktorlar dışındaki sağlık çalışanlarının çalışma çizelgelerini inceleyen hastane çalışanlarının oluşturduğu "Equal Caregivers" adlı kolektif, 1100 düzenli çalışandan sadece 135’inin (yüzde 12,2) Avrupa kökenli olmadığı, ayrıca son 10 yılda sadece 10 Avrupa dışı kökenli kişinin işe alındığı sonucuna ulaştı.

Mediapart’ın ulaştığı Afrika kökenli Fransız vatandaşı bir çocuk bakımı asistanı, yıllardır hastanede geçici işçi olarak çalıştığını belirtti.

Adını açıklamak istemeyen asistan, her yıl en az 4-5 defa kalıcı işler için açılan boş pozisyonlara başvurduğunu ancak insan kaynakları yöneticisinin, başvurularını sürekli göz ardı ettiğini aktardı.

Yaklaşık 4 yıl önce, hastanede açılan bir pozisyon için adını kulağa daha Fransızca gibi gelen bir ad ile değiştirerek özgeçmiş yolladığını ifade eden asistan, insan kaynakları yöneticisinin kendisini iki gün içinde bir iş mülakatına davet ettiğini dile getirdi.

Asistan, işten atılmaktan korktuğu için başka iş bulduğunu söyleyerek mülakata gitmediğini aktardı.

- HASTANE YÖNETİMİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Hastane yönetimi iddiaları reddetse de güvensizliği aşamadı.

Diğer yandan hastanenin bağlı olduğu Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) Vakfı, 21 Eylül’de iddialarla ilgili hakaret davası açtı.

AP-HP yaptığı basın açıklamasında, Equal Care tarafından toplanan verilerin uydurulduğunu, Robert-Debre Hastanesinde çalışanların etnik verilerinin bulunmadığını bildirdi.

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