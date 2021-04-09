Başörtülü gazeteciye ölümle tehdit

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09 Nisan 2021 Cuma 12:24:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 12:24:00

Fransa'da başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni ölümle tehdit edildi

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Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi. Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda nefret söylemleri ve ölüm tehditlerinin yanı sıra Müslümanlar da hedefe konuluyor.

Fransa'da başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi.

Yapımcı ve gazeteci Lazzouni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehditleri almaya başladığını, tehdit dolu mektubun adresine bırakıldığını belirtti.

Tehdit mesajının fotoğraflarını da paylaşan Lazzouni, Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek, "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadesini kullandı.

Lazzouni, bugüne kadar çalışmalarında ve kamuoyu önündeki konuşmalarında, Fransa'daki gergin atmosferi unutup daima umut mesajları aktarmaya çalıştığına dikkati çekti.

"(BAŞINDAKİ) ÇAPUTUN KALSIN, DAHA İYİ HEDEF ALIRIZ"

Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda nefret söylemleri ve ölüm tehditlerinin yanı sıra Müslümanlar da hedefe konuluyor.

"Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." ifadelerinin yer aldığı mektupta Müslümanların çoğunlukla yaşadığı banliyölere yönelik tehditler savruldu.

Diğer yandan Bakan Schiappa da konuya ilişkin Twitter üzerinden, "hiçbir farklı görüşün cinsiyetçi ve ırkçı olan söz konusu tehditleri haklı çıkarmayacağını" belirtti.

Tehdit ve hakaretleri kınadığını aktaran Schiappa, Lazzouni'ye şikayette bulunması durumunda yargının kayıtsız kalamayacağını kaydetti.

Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci sosyal medyadan Lazzouni'ye desteklerini paylaştı.

Etiketler : italya başörtü gazeteci Nadiya Lazzouni
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