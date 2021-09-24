Avrupa'nın PKK aşkı depreşti

Terör örgütünün siyasi elebaşlarına ev sahipliği yapan, örgüte milyonlarca Euro kaynak aktarılmasına göz yuman Avrupa'dan 2 skandal PKK adımı daha geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK'lı Hevrin Halef'in adı Fransa'nın Lyon kentindeki bir meydana verildi. Meydanda düzenlenen törene katılan Villeurbanne Belediyesi yetkilisi Sonia Zdorovtzoff, teröriste övgüler yağdırdı. Zdorovtzoff, Halef için "Sıradışı bir siyasetçi, aynı zamanda feminist ve Suriye'de çoğulcu ve demokratik bir ülke için mücadele eden kadın" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST BAŞINA ÖDÜL

İtalya'da ise Floransa'ya bağlı Rignano Belediyesi "Kürt halk önderi" olarak tanımladığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Onursal Vatandaşlık Ödülü" verdi. Ödül takdimi için belediye salonunda resmi tören düzenlendi. Rignano Flaminio Belediye Başkanı Fabio di Lorenzi'nin yanısıra belediye başkan yardımcısı ve belediye encümenlerinin hazır bulunduğu törende, sözde ödül, terör örgütü destekçilerine teslim edildi. İtalyan belediye başkanı, bebek katili terörist başı Öcalan'a hayran olduğunu, ödül vermekten dolayı kıvanç duyduğunu söyledi.