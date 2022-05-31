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31 Mayıs 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 12:15:00

Fransa ve Almanya'ya Dışişleri'nden PKK notası

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Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

''İki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik''

Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz diyen Çavışoğlu, şunları söyledi:

''Biz dün iki büyükelçiyi bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert bir şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular. Ayrıca her iki ülkeye bu teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı dün büyükelçilerine verdik. Hem Almanya hem Fransa iki büyükelçiyi de dün arkadaşlarımız bakanlığa çağırdı. Güvenlikle ilgili genel müdürümüz çağırdı, tepkimizi gösterdi. Aynı şekilde notayı bu iki ülkeye verdik ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledik.''

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu fransa almanya pkk
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