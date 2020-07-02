Fransa Dışişleri Bakanı Sarrac ile telefonda görüştü

02 Temmuz 2020 Perşembe 17:34:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 17:44:00
Fransa Dışişleri Bakanı Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefonda görüştü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la telefonda görüştü.
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