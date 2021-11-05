Fransa'nın balıkçılık krizi planı hazır

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05 Kasım 2021 Cuma 08:18:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 08:18:00

Fransa balıkçılık krizinde çözüm bulunamazsa İngiltere'ye misilleme yapacak

Kaynak: AA

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Fransa, İngiltere ile yaşanan balıkçılık krizinde temaslardan çözüm çıkmazsa misillemede bulunacak. Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'nın elektrik anlamında Fransa'ya bağlı olduğunu, elektrik ücretinin artırılması alınabilecek önlemlerin arasında yer aldığını kaydetti.

Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtti.

AA'da yer alan habere göre Beaune, LCI televizyonunda İngiltere ile aralarındaki balıkçılık krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'ye uyguladığı baskının sonucunda Fransız balıkçıların yarısına lisans alabildiklerini ifade eden Beaune, İngiltere'nin İngiliz kara sularında avlanması için hala 200 Fransız balıkçıya lisans vermediği söyledi.

Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istediğini ancak bu teknelerin gerekli cihazları kullanmadıkları için 2015 öncesine ait İngiliz kara sularındaki faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunmadığını belirtti.

Hedeflerinin Fransız balıkçıların verilmeyen lisanslarını almak olduğunu aktaran Beaune, İngiltere Brexit Bakanı David Frost ile başkent Paris'te yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Anlaşmazlıkları çözmedik. Küçük balıkçı teknelerinin (lisansı) konusunun öncelikli olduğunu söyledim. Yarın (bugün) AB Komisyonunda bu konuyu teknik olarak çalışmak için bir toplantımız var. Gelecek haftanın başında da tekrar (İngiltere ile) görüşeceğiz. Ya diyalog meyvelerini verir ve lisansların verilmesi konusunda ilerleme kaydedilir ya da İngiltere 'Diyalogla ilgilenmiyoruz' der ve bir dizi önlem alırız."

Beaune, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'nın elektrik anlamında Fransa'ya bağlı olduğunu, elektrik ücretinin artırılması alınabilecek önlemlerin arasında yer aldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere'ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

- BALIKÇILIK SORUNU

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Etiketler : Avrupa Birliği FRANA AB BALIKÇI Jersey Adası
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