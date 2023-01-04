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04 Ocak 2023 Çarşamba 13:51:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 13:51:00

Fotoğrafçı Barış Erkek: Usta fotoğrafçılar farklı teknikler kullanıyor

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Gaziantep Fotoğrafçılar Odası Başkan Yardımcısı ve Fotoğrafçı Erkek, usta fotoğrafçıların farklı teknikler kullandığını belirtti.

Yenilikçi ve göz alıcı fotoğraflar çekerek fotoğrafçılık alanında ön plana çıkan isimlerden biri olan Gaziantep Fotoğrafçılar Odası Başkan Yardımcısı ve Fotoğrafçı Barış Erkek, usta fotoğrafçıların farklı teknikler kullandığını belirtti. Doğru teknikler kullanmanın etkili fotoğraflar için önemli olduğunu ifade eden Erkek, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Gelişmiş özelliklere sahip fotoğraf makineleri, başarılı çekimler açısından çok önemli. Bununla birlikte başarılı fotoğraflar çekebilmek için fotoğrafçılıkta ön plana çıkan tekniklerin de sistematik bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu teknikler, fotoğrafınızın istediğiniz görünüme sahip olmasını sağlayacaktır."

Fotoğrafçılık alanında çalışmalarına devam eden ve yenilikçi fotoğraflara imza atan Barış Erkek, "Fotoğraf, özel bir sanat dalı. Çünkü gerçekliği yansıtıyorsunuz ama safi gerçeklik kendi başına bir sanat olamaz. Bu nedenle özgün ve yaratıcı çalışmalar içinde olmalısınız. Çekimini yapacağınız ögenin farklı yönlerini ön plana çıkaracak bir çekim yapmanız, özgün ve yaratıcı çalışmaları mümkün kılacaktır. Usta fotoğrafçılar, çekim yaparken çeşitli hususlara dikkat eder. Bu hususlar arasında çekim teknikleri de bulunuyor. Doğru çekim teknikleri yaratıcı fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

GECE ÇEKİMLERİNDE YAPAY VE DOĞAL IŞIKLAR BİR ARADA KULLANILMALI

Gece çekimlerinin çok özel ve titiz bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarında gece çekimlerine değindi: "Gece çekimlerinde yapay ve doğal ışıkların bir arada kullanılması oldukça etkili sonuçlar verecektir. Yapay ve doğal ışıktan gelen ışık seviyesinin aynı olması, eşit bir pozlamayı mümkün kılacağı için mutlaka gece çekimlerinde hem yapay hem de doğal ışığı bir arada kullanmalısınız."

MANZARA ÇEKİMLERİNDE KAMERANIN DEKLANŞÖR HIZI AZALTILMALI

Manzara çekimlerinde kameranın deklanşör hızının azaltılması gerektiğini belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Manzara çekimleri aslında oldukça zordur. Manzarayı etkili bir şekilde verebilmeniz için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Etkili bir manzara fotoğrafı için kameranın deklanşör hızını azaltmanız yerinde olacaktır. Doğru filtre kullanarak ışık giriş miktarını çok daha iyi bir şekilde ayarlayabilir ve deklanşör hızını yavaşlatabilirsiniz. Bu hususlara dikkat etmeniz durumunda çok özel manzara fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Doğru teknikler ve sistematik bir çalışmayı ön planda tutmanız yerinde olacaktır."

Etiketler : fotoğrafçı barış erkek fotoğraf çekimi
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