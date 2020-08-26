  • BIST
    1093.02
  • Dolar
    7,3991
  • Euro
    8,7553
  • Altın
    456,3570
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de olaylar durulmuyor! Protestolar Wisconsin'de devam etti
Film gibi operasyon! Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı
Rusya'dan "Belarus'a karışmayın" mesajı
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı
Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Hareket etmek bile ızdıraptı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
Meteoroloji'den üç bölge için uyarı! Sağanak geliyor
Flaş Giresun kararı: 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cephe Yunanistan'ı soyuyor!
Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı... Ünlü oyuncudan dikkat çeken ABD çıkışı: Allah kimseyi burada acil s ...
Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde sona yaklaşıyor
İran, Rusya ve Türkiye'den ortak açıklama: Yasa dışı petrol anlaşmasını kınıyoruz
Muğla açıklarında deprem meydana geldi
Yunanistan hukuksuz bir şekilde adaları silahlandırıyor! Türkiye'nin 'Z planı' mutlaka vardır
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör' Operasyonu başlatıldı
İsrail Lübnan'da Hizbullah'ın gözlem noktalarını havadan vurdu
Pompeo'dan Trump'ın İsrail politikasına övgü: Dünyanın hemen hemen her noktasında cesur adımlar attı
Sudan'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
BMGK, ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti: Başkan olarak bu yönde hiçbir iş ...
Mahkemede teröristle yüzleşti! Korkak bir katil olarak hatırlanacaksın
İşgalci İsrail Gazze'yi yine bombaladı!
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Sudan'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz
Munsif el-Merzuki: BAE, İslam ümmetini yok etmekle görevlendirildi
Yemen'de kritik gelişme: BAE destekli GGK müzakereleri askıya aldı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46:00

Flaş Giresun kararı: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER