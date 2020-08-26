26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46:00
Flaş Giresun kararı: 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
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