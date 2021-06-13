Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı

Pandeminin etkisiyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin akın ettiği tatil beldelerinde yazlık fiyatları uçuşa geçti. Birkaç yıl öncesine kadar Marmaris'te aylık kirası 600 TL olan 1+1 daireler, tatilcilere günlüğü 400 ila 2 bin TL arasında kiralanmaya başladı. Akşam'ın haberine göre, Adeta otel olarak işletilen evlerin sayısı mantar gibi çoğalınca, emlakçılar, otelciler ve acentalar isyan bayrağını açtı. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, "Mülk sahiplerinin büyük kısmı sözleşme süresi dolan evlerini boşalttırıyor, otel gibi işletiyor. Dairelerin günlük kiraları, 400 ila 2 bin TL arasında değişiyor. Bundan iki ya da üç yıl önce bu rakamlar aylık kira için talep ediliyordu" dedi.

AYLIK 300 BİNE VİLLA VAR

Akkuş, Antalya, Bodrum, Çeşme gibi ülkenin diğer tatil merkezlerinde de 'otel ev' işletmeciliğinin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Bodrum'da 2+1 dairelerin aylık kirası 37.500 liradan başlarken, villalarda fiyatlar 160 bin liraya kadar çıkıyor. Çeşme'de de benzer örnekleri görmek mümkün. Daire fiyatları 30-40 bin TL aralığındayken, villalarda aylık kira bedeli 100 bin liranın üzerinde. Hatta özel havuzlu ve plajlı villalarda aylık kira 300 bin liraya kadar yükseliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da, "Milyonlar tam kapanma öncesi yazlık kentlere akın etti" diyerek, bu kişilerin günlük kiraladıkları evlerde kaldığına dikkat çekti.

PARA PEŞİN!

Çoğu bakımsız ve küçük sayılabilecek evler için verilen ilanların ortak özelliği sezonluk hatta yıllık olarak kiraların peşin istenmesi.

HER YIL 15 MİLYON KİŞİ KONAKLIYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise, yasal mevzuatlara uymadan konutların tatilcilere kiralanmasını 'kaçak acentacılık' diye tanımladı. Esin, "Pandemide öyle çoğaldılar ki, baş etmek mümkün değil. Tek tek evleri dolaşamayız. Ama şu bir gerçek ki, bizim gibi birçok sektör ve kiracılar mağdur duruma düştü" dedi. Esin, şunları söyledi:

VERGİ KAYBI 2 MİLYAR

"TÜRSAB'ın 2016'da açıkladığı verilerde, Türkiye'de bu şekilde kiralanan yaklaşık 100 bin evin olduğu, her yıl yaklaşık 15 milyon yerli ve yabancı turistin de bu evleri kiraladığı, bu konudaki vergi kaybı ise 2 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Bugün bu rakamların kat ve kat arttığını kolaylıkla söyleyebiliriz."