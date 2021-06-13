  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı
Fıtık değil omuz sıkışması
Sağlıklı zayıflamak için ton balığı tüketin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Haziran
Cengo'nun hasreti bitti
Uzay yolculuğunda Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolar
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Dehşeti yaşadı! Kambur balinaya yem olmaktan kurtuldu
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek
Türkiye'den terör örgütünün Afrin'de düzenlediği saldırıya tepki
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı açıklandı
Papa'dan 'cinsel istismar' açıklaması
Johnson'dan AB'ye tehdit
12 Haziran 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Anadolu Efes'i kabul etti
Kudüs dijital gösterimle anlatılacak
Muharip ve destek uçaklarının eğitimi sürüyor
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
Kurs bitirme belgeleri artık e-Devlet'ten alınacak
Ankara'da suya yüzde 80 zam yapıldı
Türk SİHA'larına işaret etti: İttifaklar değişti, güçler yeniden hizalanmalı
13 Haziran 2021 Pazar 08:01:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 08:01:00

Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı

ABONE OL

Günlük yazlık isyanı! Korona salgınının etkisiyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği günlük kiralık konut sistemi, otelciler kadar kiracıları da isyan ettirdi.

Pandeminin etkisiyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin akın ettiği tatil beldelerinde yazlık fiyatları uçuşa geçti. Birkaç yıl öncesine kadar Marmaris'te aylık kirası 600 TL olan 1+1 daireler, tatilcilere günlüğü 400 ila 2 bin TL arasında kiralanmaya başladı. Akşam'ın haberine göre, Adeta otel olarak işletilen evlerin sayısı mantar gibi çoğalınca, emlakçılar, otelciler ve acentalar isyan bayrağını açtı. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, "Mülk sahiplerinin büyük kısmı sözleşme süresi dolan evlerini boşalttırıyor, otel gibi işletiyor. Dairelerin günlük kiraları, 400 ila 2 bin TL arasında değişiyor. Bundan iki ya da üç yıl önce bu rakamlar aylık kira için talep ediliyordu" dedi.

AYLIK 300 BİNE VİLLA VAR

Akkuş, Antalya, Bodrum, Çeşme gibi ülkenin diğer tatil merkezlerinde de 'otel ev' işletmeciliğinin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Bodrum'da 2+1 dairelerin aylık kirası 37.500 liradan başlarken, villalarda fiyatlar 160 bin liraya kadar çıkıyor. Çeşme'de de benzer örnekleri görmek mümkün. Daire fiyatları 30-40 bin TL aralığındayken, villalarda aylık kira bedeli 100 bin liranın üzerinde. Hatta özel havuzlu ve plajlı villalarda aylık kira 300 bin liraya kadar yükseliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da, "Milyonlar tam kapanma öncesi yazlık kentlere akın etti" diyerek, bu kişilerin günlük kiraladıkları evlerde kaldığına dikkat çekti.

PARA PEŞİN!

Çoğu bakımsız ve küçük sayılabilecek evler için verilen ilanların ortak özelliği sezonluk hatta yıllık olarak kiraların peşin istenmesi.

HER YIL 15 MİLYON KİŞİ KONAKLIYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise, yasal mevzuatlara uymadan konutların tatilcilere kiralanmasını 'kaçak acentacılık' diye tanımladı. Esin, "Pandemide öyle çoğaldılar ki, baş etmek mümkün değil. Tek tek evleri dolaşamayız. Ama şu bir gerçek ki, bizim gibi birçok sektör ve kiracılar mağdur duruma düştü" dedi. Esin, şunları söyledi:

VERGİ KAYBI 2 MİLYAR

"TÜRSAB'ın 2016'da açıkladığı verilerde, Türkiye'de bu şekilde kiralanan yaklaşık 100 bin evin olduğu, her yıl yaklaşık 15 milyon yerli ve yabancı turistin de bu evleri kiraladığı, bu konudaki vergi kaybı ise 2 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Bugün bu rakamların kat ve kat arttığını kolaylıkla söyleyebiliriz."

Etiketler : TÜRSAB günlük kiralık evler villa tatil
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
sevgilim değil arkadaşım

sevgilim değil arkadaşım
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!
Dilan yalnızlığı seçti

Dilan yalnızlığı seçti
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
Panik yaratan buluşma

Panik yaratan buluşma
Kural bozuldu

Kural bozuldu
Kars öncesi Antalya'da

Kars öncesi Antalya'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER