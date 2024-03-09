09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00
Fitch Ratings'ten Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni değerlendirme
Kaynak: AA
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
- Fitch Ratings'ten Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni değerlendirme
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