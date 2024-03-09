VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fitch Ratings'ten Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni değerlendirme
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!
ABD'den Moskova'daki vatandaşlarına uyarı: Kalabalık alanlardan uzak durun
Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı
Meteorolojiden o bölge için şiddetli yağış uyarısı
09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00

Fitch Ratings'ten Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni değerlendirme

Kaynak: AA

ABONE OL

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Etiketler : 0
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
60 günde devrialem

60 günde devrialem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX