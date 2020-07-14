Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Türkiye'nin Suriye sınırında terörden arındırdığı bölgelerde PKK/YPG'nin faaliyetleri yakından takip ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda son operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıklandı.
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