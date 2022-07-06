VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Yüzde 70 destek verilecek!
Koronavirüs aşısına benzer kanser aşısı 'umut verici' sonuçlar çıkardı
11 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 günde 5501 km'lik yol yaptı
Balayında Metallica
Aşk paylaşarak yüceltilmeli
Bebekler uçakta hava basıncına karşı emzikle uçmalı
YAZIN ÇORBA İLE GELEN 6 FAYDA!
Günlük Burç Yorumları - 6 Temmuz
NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu
Türkiye ile Cezayir spor alanında iş birliği anlaşması imzaladı
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor
Draghi: Ankara'nın yürüttüğü çabalar takdire şayan
İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor
Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
BM'den garantör ülkelere çağrı
Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Türkiye ile Pakistan, savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü
Avusturya'da Kovid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı
'Türkiye'nin AB için önemi bir kez daha ortaya çıktı'
Antalya'daki orman yangını kontrol altında
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nefes' operasyonu: 208 gözaltı
06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:31:00

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Etiketler : fırat kalkanı barış pınarı terörist pkk ypg
Kızı mezun oldu

Kızı mezun oldu
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Ayrıldık gibi!

Ayrıldık gibi!
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
SurvIvor sonrası mektup tartışması

SurvIvor sonrası mektup tartışması
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Çizgi roman yazdı

Çizgi roman yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX