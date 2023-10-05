Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
Kaynak: İHA
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polis özel harekat ile 2 uzman çavuş yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bulunan Tel Rıfat yakınlardaki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlendi. Hain saldırı sonucu üs bölgesinde görevli 4 özel harekat polisi ile 2 topçu uzman çavuş yaralandı.
Yaralı polis ve askerlerden 2'si Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde, 4'ü ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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