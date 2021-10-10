Azez'den acı haber: 1 özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Azez'in Mare ilçesinde 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığını duyurdu.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.