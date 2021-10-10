Azez'den acı haber: 1 özel harekat polisi şehit oldu

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10 Ekim 2021 Pazar 21:31:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 21:36:00

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu

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İçişleri Bakanlığı'ndan "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı." açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Azez'in Mare ilçesinde 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığını duyurdu.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Fırat Kalkanı Özel Harekat Polisi şehit
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