Fırat Kalkanı dört yaşında: Terör koridoru yerle bir!

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23 Ağustos 2020 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 08:06:00

Fırat Kalkanı dört yaşında: Mehmetçik terör koridorunu yerle bir etti

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24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı dördüncü yılına girdi. Türkiye'nin, Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna darbe indirildi. TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile terörden temizlediği bölgenin çehresi Türkiye'nin desteği ile gözle görülür bir şekilde değişti. Savaştan kaçan halkın dönüşüyle nüfusu 1 milyonu aşan bölgede rejimin ve terörün baskısı artık mazide kaldı.

24 Ağustos 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden dört yıl geçti. Harekat sonucunda Azez, Cerablus, El-Bab ve Çobanbey’in de içinde bulunduğu 2 bin 55 kilometrekarelik alan önce terörden arındırıldı, ardından da hayatın normalleşmesi için yönetim organizasyonu başta olmak üzere alt ve üst yapıya ilişkin seri adımlar atıldı.

MECLİSLERLE EL ELE

Türkiye, yerel meclisler ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla sağladığı koordinasyon sonucunda yereldeki tüm aktörleri bölgenin yapılandırma sürecine dahil etti. Yenişafak'ın haberine göre, Geçen dört yıl içerisinde atılan adımların meyveleri somut bir şekilde toplanmaya başlandı. Yeniden yapılandırma süreci ile bölge normalleşerek, huzur ve güven ortamı oluştu. Huzur ve istikrar sivil halkın dönüşünü tetikledi. Bölgenin nüfusu 1 milyonu aştı. Sağlanan başarı İçişleri Bakanlığı’nın “Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat Bölgerinde İnsani Güvenlik” adlı saha çalışmasına yansıdı.

553 OKUL FAAL

İç savaş boyunca okullar karargah, karakol ve sorgu merkezi olarak kullanıldı. Bundan dolayı eğitim tamamen durmuştu. Öğretmenler, örgüt tarafından tutuklanmış, bazıları infaz edilmişti. Harekat sonrasında hasarlı okullar onurulurken yeni okullar inşa edildi. Çalışmalar neticesinde 553 okul hizmete açıldı. Bazı bölgelerde konteyner okullar yapıldı.

ÜNİVERSİTE KURULDU

Psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklara, gençlere yönelik rehberlik ve araştırma merkezi açıldı. Merkezde özel gereksinimli okul çağındaki çocuklar uygun eğitsel yöntemlerle desteklenirken bölgenin gelecekte ihtiyaç duyacağı yetişmiş insan gücü için Cerablus ve El-Bab’da birer yüksek okul ile iktisadi idari birimler fakültesi gençlere kapılarını açtı. Yerel halk, tıp fakültesi açılmasını ve sağlık personeli yetiştirilmesini istiyor.

HAREKATLA HUZURA KAVUŞTULAR

PKK/ PYD ve DEAŞ kaçarken harabeye çevirdiği hastaneler başta olmak üzere 22 merkez yenilenip şifa dağıtıyor. Türkiye, Azez’de Vatan Hastanesi, Çobanbey’de Çobanbey Hastanesi ve El- Bab’da El- Bab Hastanesini hizmete açtı. Sağlık merkezleri yenilendi. İhtiyaç görülen noktalara ek sağlık merkezleri açıldı. Kırsal için 10 mobil sağlık aracı ile çalışıyor. Bölgedeki sağlık personelinin yüzde 80-90 yerel halktan oluşuyor. Türk sağlık personeli danışmanlık görevi üstleniyor. Kanda kişiden kişiye bağışın önüne geçip kan bankası kurulurken 112 çağrı merkezi devreye alındı.

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